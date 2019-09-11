Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçedeki Gazi İlkokulundaki öğrenci ve öğretmenlere trafik semineri verildi.

Mersin 'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere ve öğretmenlere trafik bilinçlendirme eğitimi verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kübra öğretmeni öldüren eski eşi: Onu hala çok seviyorum

Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor