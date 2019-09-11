Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
54 dakika önce
Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere ve öğretmenlere trafik bilinçlendirme eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:02 Kaynak: AA
Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere ve öğretmenlere trafik bilinçlendirme eğitimi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçedeki Gazi İlkokulundaki öğrenci ve öğretmenlere trafik semineri verildi.
Ekipler, seminerin ardından okul servis araçlarını denetleyerek, sürücülere uyarıda bulundu.
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