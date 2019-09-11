Son Dakika Haberleri: Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

54 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere ve öğretmenlere trafik bilinçlendirme eğitimi verildi.

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere ve öğretmenlere trafik bilinçlendirme eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçedeki Gazi İlkokulundaki öğrenci ve öğretmenlere trafik semineri verildi.

Ekipler, seminerin ardından okul servis araçlarını denetleyerek, sürücülere uyarıda bulundu.

Jandarma, Mersin, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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