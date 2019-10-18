Son Dakika Haberleri: Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

1 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında trafik denetimlerinin yanı sıra eğitici faaliyetlerini de sürdürüyor.

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi, System.String[]

Giresun'un Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında trafik denetimlerinin yanı sıra eğitici faaliyetlerini de sürdürüyor.


Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik seminerleri vermeye devam ediyor.


Jandarma Trafik Komutanı Abdüllatif Öztürk tarafından Uğurca Köyü ilköğretim okulundaki trafik eğitiminde öğrencilere, "Emniyet Kemerin Ses getirsin", "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" eğitim projeleri hakkında bilgilendirme semineri verildi.


Seminerde, trafikte uyulması gereken genel hususlar, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerine inme-binme, okul servis güvenliği, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemeri önemi ile genel trafik kuralları ile ilgili bilgiler verildi. Jandarma trafik ekipleri öğrencilerden her zaman trafik kurallarına uymalarını, araçların geçtiği yollarda dikkatli olmalarını, yürürken mutlaka yaya yolunu kullanmalarını, trafik ışık, işaret ve levhalara uymalarını istedi. Eğitim sonunda öğrencilere broşür ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - GİRESUN

Şebinkarahisar, Jandarma, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
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