Anaokulunda genel görüntüler

Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere verilen eğitimden görüntüler

Okul Müdürü Hikmet Yıldız ile röportaj

Okul önünde toplu footğraf çektirilmesi

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

MUŞ (AA ) - Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Konukbekler Beldesi İlkokulundaki eğitimin ardından okul müdürü Hikmet Yıldız, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Eğitimlerin faydalı olduğuna değinen Yıldız, "Bu tür eğitimler çocuklarımız için çok önemli. Çocuklar artık yola çıktıkları andan itibaren bu bilgilere uymaya çalışacaklar. Bu açıdan çok faydalı" dedi.

Ekipler daha sonra öğrencilere kitap ve bayrak dağıttı.