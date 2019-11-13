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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

7 saat önce

Anaokulunda genel görüntüler Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere verilen eğitimden görüntüler Okul Müdürü Hikmet Yıldız ile röportaj Okul önünde toplu footğraf çektirilmesi Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimiMUŞ (AA ) - Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ilkokul...

Anaokulunda genel görüntüler

Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere verilen eğitimden görüntüler

Okul Müdürü Hikmet Yıldız ile röportaj

Okul önünde toplu footğraf çektirilmesi

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

MUŞ (AA ) - Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Konukbekler Beldesi İlkokulundaki eğitimin ardından okul müdürü Hikmet Yıldız, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Eğitimlerin faydalı olduğuna değinen Yıldız, "Bu tür eğitimler çocuklarımız için çok önemli. Çocuklar artık yola çıktıkları andan itibaren bu bilgilere uymaya çalışacaklar. Bu açıdan çok faydalı" dedi.

Ekipler daha sonra öğrencilere kitap ve bayrak dağıttı.

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Okul Müdürü, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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