Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köylerdeki ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.
Jandarma trafik timlerince Sarıbuğday Köyü İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere jandarmayı tanıtıcı sunum yapıldıktan sonra trafik eğitimi verildi.
Eğitimde trafik kuralları ve jandarma sevgisinin küçük yaşlarda çocuklara kazandırılması amaçlanıyor.
Ulaşım, kara yolu trafiği, temel trafik kuralları gibi konularda bilgi verilen eğitim sonunda trafik tim personeli, öğrencilerin yönelttiği soruları yanıtladı.
Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bekir Sarıgül tarafından verilen eğitime 44 öğrenci ile 4 öğretmen katıldı.