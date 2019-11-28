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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 70 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 70 öğrenciye trafik eğitimi verildi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çocukların trafik bilincini yükseltmek amacıyla Sarıkamış ve Metin Doğan İlk ve Orta Okullarında seminer verdi. 70 öğrenci ve öğretmenlerin yer aldığı seminerde, alanında uzman jandarma personeli tarafından trafik kuralları, yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret, levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları anlatıldı.


Seminerin amacının çocukların trafik bilinci oluşturmasını sağlamak ve olabilecek kazaları en aza indirmenin hedeflendiği aktarıldı. - ELAZIĞ

Metin Doğan, Sarıkamış, Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
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