Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 70 öğrenciye trafik eğitimi verildi.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çocukların trafik bilincini yükseltmek amacıyla Sarıkamış ve Metin Doğan İlk ve Orta Okullarında seminer verdi. 70 öğrenci ve öğretmenlerin yer aldığı seminerde, alanında uzman jandarma personeli tarafından trafik kuralları, yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret, levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları anlatıldı.



Seminerin amacının çocukların trafik bilinci oluşturmasını sağlamak ve olabilecek kazaları en aza indirmenin hedeflendiği aktarıldı. - ELAZIĞ