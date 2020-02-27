Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma trafik ekiplerince öğrencilere yönelik bilinçli bisiklet kullanımı ve trafik eğitimi verildi.

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma trafik ekiplerince öğrencilere yönelik bilinçli bisiklet kullanımı ve trafik eğitimi verildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli trafik timlerince, Kargıpınar Mahallesi'nde bulunan okullarda öğrencilere yönelik, bilinçli bisiklet kullanımını sağlamak, bisiklet ile ulaşımın yaygınlaştırılması, kask kullanımının önemi ve kask takma alışkanlığının sağlanması


amacıyla seminer düzenlendi. Seminerde ayrıca, okul servislerinde emniyet kemeri ve önemi, önemli trafik kuralları, güvenli bisiklet sürüş kuralları ile trafik kazalarının önlenmesi için 'ben ne yapabilirim' konularında eğitim verildi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:08 Kaynak: İHA
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