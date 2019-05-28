Son Dakika Haberleri: Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi verildi
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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi verildi

2 saat önce

Kilis'te, Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik dedektifleri eğitimi kapsamında öğrencileri trafik eğitimi verildi.

Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi verildi, System.String[]
Kilis'te, Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik dedektifleri eğitimi kapsamında öğrencileri trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı jandarma trafik timleri, trafik dedektifleri, eğitimi kapsamında sorumluluk alanında bulunan okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere trafik eğitim semineri vererek, öğrencilerin trafikte bilinçli yetiştirmeye teşvik ediyor.

Jandarma Trafik timleri, Yavuzlu Köyündeki Yavuz Sultan Selim Ortaokulu bahçesine gerçeğe uygun şekilde ve trafik işaretleri ile donatılan trafik eğitim parkuru yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Trafik timleri ve motosiklet timlerinin katılımı ile trafik eğitim parkurunda öğrencilere trafikte hareket tarzları uygulamalı olarak öğretildiğini ifade ederek, "Öğrencilerimize trafik işaret levhaları tanıtılarak, trafikte nasıl hareket edecekleri, karşıdan karşıya güvenli geçiş alanlarını ve buralardan ve özellikle yaya ve okul geçitlerinde karşıya geçerken nelere dikkat edecekleri hususları ile yaya öncelikli yollar konusunda da bilgilendirme ve eğitim faaliyeti yapıldı. Gerçeği uygun olarak yapılan ve trafik işaret levhaları ile donatılan trafik eğitim parkurunda verilen eğitimle trafikte bilinçli öğrenciler ile yaya yetiştirmeyi ve yaya kusurlu meydana gelebilecek kazaların azaltılmasının planlanıyor" dedi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:12 Kaynak: İHA
Yavuzlu, Kilis, Jandarma, 3. Sayfa
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