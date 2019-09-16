Son Dakika Haberleri: Jandarmadan öğrencilere ziyaret
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Jandarmadan öğrencilere ziyaret

1 saat önce

Kilis'te İlköğretim Haftası dolasıyla jandarma ekipleri öğrencileri ziyaret etti.

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Kilis'te İlköğretim Haftası dolasıyla jandarma ekipleri öğrencileri ziyaret etti.


Kilis Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuzlu ve Karamelik İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.


Jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı boyunca sorumluluk bölgelerindeki okulların çevrelerinde jandarma personellerince güvenliğin sağlanacağını ifade etti.

Jandarma ekipleri, bir süre sohbet ettikleri öğrencilere çocuk dergisi de dağıttı.

Kilis Merkez, Jandarma, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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