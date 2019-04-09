Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Ohal Sonrası İhraç ve Görevden Uzaklaştırmalar

Jandarmadan Ohal Sonrası İhraç ve Görevden Uzaklaştırmalar

54 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığından OHAL dönemi sonrası FETÖ/PDY kapsamında 131 personelin ihraç edildiği, bin 127 personelin ise görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Jandarmadan Ohal Sonrası İhraç ve Görevden Uzaklaştırmalar, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığından OHAL dönemi sonrası FETÖ/PDY kapsamında 131 personelin ihraç edildiği, bin 127 personelin ise görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığından FETÖ/PDY kapsamında ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılan personele ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığından OHAL dönemi sonrası FETÖ/PDY kapsamında 131 personel ihraç edildi, bin 127 personel görevden uzaklaştırıldı.

İhraç edilen personelin, 32'si subay, 81'i astsubay, 18'i uzman jandarma, görevden uzaklaştırılan personelin ise 207'si subay, 705'i astsubay, 172'si uzman jandarma, 41'i uzman erbaş ve 2'si memur oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:31 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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