Jandarmadan okul çevresinde denetim - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan okul çevresinde denetim - Son Dakika

Jandarmadan okul çevresinde denetim

6 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanında bulunan okulların çevresinde ve servis araçlarında 'Huzur ve güven' uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarmadan okul çevresinde denetim, System.String[]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanında bulunan okulların çevresinde ve servis araçlarında 'Huzur ve güven' uygulaması gerçekleştirdi.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerindeki okullarda ve servis araçlarında çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek ve kararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasına yönelik 369 personel ile denetim gerçekleştirdi.


Saban saat 07.00'da başlayan denetimler akşam saat 21.00'a kadar devam etti. Okul çevrelerinde ve servis araçlarında gerçekleştirilen denetimlerde kadın jandarma ekipleri de görev alırken, 369 personel denetimde görev aldı.


Uygulamada 6 bin 023 şahıs, 2 bin 222 araç sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 39 şahıs yakalandı. 10 araç trafikten men edilirken, 45 sürücüye 26 bin 580 TL idari para cezası uygulandı. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Muğla 17 yaşındaki suriyelinin tarlada doğurduğu bebek, hayatını kaybetti
Kenya'da okul çıkışında yaşanan izdihamda 14 öğrenci hayatını kaybetti Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:38:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan okul çevresinde denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]