Son Dakika Haberleri: Jandarmadan okul önlerinde denetim: 17 gözaltı
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Jandarmadan okul önlerinde denetim: 17 gözaltı

1 saat önce

BURSA'da, jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla öğrencilerin güvenli eğitim dönemi geçirmeleri için okul önlerinde, metruk binalarda ve kafelerde uygulama yaptı.

Jandarmadan okul önlerinde denetim: 17 gözaltı, System.String[]

BURSA'da, jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla öğrencilerin güvenli eğitim dönemi geçirmeleri için okul önlerinde, metruk binalarda ve kafelerde uygulama yaptı. Denetimde; 9 bin 873 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi gözaltına alındı.

Bursa Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla okul önlerinde denetimlere başladı. Öğrencilerin güvenli eğitim dönemi geçirebilmeleri için 3 aşamalı gerçekleştirilen uygulamada; 1092 umuma açık mekan, 124 okul ve 81 metruk bina kontrol edildi. 242 tim ve yaklaşık 850 kişilik jandarma personelinin katıldığı uygulamada; 9 bin 873 kişi sorgulanırken, aranması olan 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan yol uygulamasında ise 4 bin 596 araç kontrol edilirken, 15 araç trafikten men edildi, 58 sürücüye de toplam 18 bin 838 liralık idari para cezası kesildi.

Jandarma, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:26 Kaynak: DHA
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