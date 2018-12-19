Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Okul Önü Asayiş Uygulaması

Jandarmadan Okul Önü Asayiş Uygulaması

32 dakika önce

Balıkesir'de jandarma timleri okul çevrelerinde ve servislerinde güvenlik ve asayiş denetimi yaptı.

Jandarmadan Okul Önü Asayiş Uygulaması, System.String[]
Balıkesir'de jandarma timleri okul çevrelerinde ve servislerinde güvenlik ve asayiş denetimi yaptı.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güven ortamının devamının sağlanması eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi 145 ekip ve 605 personelin katılımı ile uygulama yapıldı. Jandarma ekiplerinin uygulanması sırasında 80 yol kontrol noktası, 194 okul, 99 metruk bina ve 194 park ve bahçe kontrol edildi. Uygulama esnasında 6 bin 343 kişiye GBT sorgulaması yapılırken,3 cezaevi kaçağı, 1 kayıp şahıs ve 37 arama kaydı bulunan kişi yakalandı. Bu kişilerden 3 gözaltına alındı. 48 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sırasında 397 servis aracı kontrol edildi. 30 servis aracına 7 bin 981 lira idari para cezası uygulanırken, 10 servis aracı trafikten men edildi. Yol kontrol noktalarında yapılan uygulamada bin 707 araç kontrol edildi. 45 araca 31 bin 629 lira para cezası uygulandı. Uygulama sırasında 1 kuru sıkı tabanca ile 5 av tüfeği yakalandı - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:33 Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa
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