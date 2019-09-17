Son Dakika Haberleri: Jandarmadan okul servis aracı sürücülerine trafik semineri
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Jandarmadan okul servis aracı sürücülerine trafik semineri

21 dakika önce

Konya'nın Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Emirgazi ilçesinde okul servis taşımacılığı yapan sürücüler bilgilendirildi.

Jandarmadan okul servis aracı sürücülerine trafik semineri, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Emirgazi ilçesinde okul servis taşımacılığı yapan sürücüler bilgilendirildi.


Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, sorumluluk alanındaki ilçe ve mahallelerde okul servis araç şoförlerine trafik farkındalığının arttırılmasına yönelik olarak, Emirgazi ilçesinde 16 araç sürücüsüne, Ereğli 6 Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Emrah Güngör tarafından bilgilendirme semineri verildi. Seminerin ardından araç sürücülerine aydınlatıcı broşürler dağıtıldı. Seminerin, okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim-öğretimlerini sürdürebilmeleri için güvenli araç sürücülüğü ve farkındalığın arttırılması amacıyla verildiği öğrenildi. - KONYA

Jandarma, Ereğli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:34 Kaynak: İHA
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