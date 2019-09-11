Jandarmadan okul servis araçlarına denetim

YOZGAT - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için servis araçlarında denetim yaptı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Çalatlı Köyü mevkii Muslubelen yolu üzerinde taşımalı eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı. Gerekli noktalarda okul servis araçlarını durdurarak belirlenen kanun ve yönetmelik çerçevesinde denetim yapan trafik ekipleri, sürücülerin ve araçların belgelerini kontrol etti.

Servis araçlarındaki dur lambası, araç içi temizliği, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası ve emniyet kemerlerini kontrol eden ekipler, kurallara uymayan şoförlere yönelik yasal işlemlerin uygulanacağı konusunda da uyarılarda bulundu.

Jandarma ekiplerinin denetimlerinden memnun kaldıklarını söyleyen okul servis şoförü Bayram Aslaner, araçlarda sigorta, emniyet kemeri, otomatik kapı, temizliğini kontrol ettiler. Keşke bu denetimler haftada bir gün olsa. Çünkü bir kişi bir hata yapıyor bu hatayı tüm servis şoförleri çekiyor. Bizler eğitim öğretim yılına hazırız" derken Yılmaz Deniz ise "Araçlarımızın tüm donanımıyla biz eğitime hazırız. Jandarma ekiplerinin yaptığı denetimden bizler çok memnunuz bunu her okulumuzda yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz" şeklinde konuştu.