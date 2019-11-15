Son Dakika Haberleri: Jandarmadan okul servis araçlarına denetim
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Jandarmadan okul servis araçlarına denetim

6 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Jandarmadan okul servis araçlarına denetim, System.String[]

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl genelinde düzenlenen denetimler kapsamında İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından 96 okul servis aracı denetlendi.

Denetimde 6 araca idari para cezası kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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