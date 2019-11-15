Jandarmadan okul servis araçlarına denetim
6 saat önce
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl genelinde düzenlenen denetimler kapsamında İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından 96 okul servis aracı denetlendi.
Denetimde 6 araca idari para cezası kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.
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