Son Dakika Haberleri: Jandarmadan okul servis sürücülerine eğitim
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Jandarmadan okul servis sürücülerine eğitim

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekiplerince okul servis sürücülerine eğitim verildi.

Jandarmadan okul servis sürücülerine eğitim, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekiplerince okul servis sürücülerine eğitim verildi.

Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde düzenlenen eğitim programı kapsamında sürücülere seyir halindeyken uyulması gereken kurallar konusunda bilgiler verildi, öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Okul servis yönetmeliği ve yapılan değişikliklerle ilgili sürücüleri bilgilendiren jandarma ekipleri, araçlarda bulunması gereken malzemeler ve hız konusunda da uyarılarda bulundu.

Seminere katılan sürücülerden Mehmet Salih Çakmak, faydalı bilgiler aldıklarını belirterek, her sürücünün bilmesi gerekenlerin anlatıldığını söyledi.

Şanlıurfa, Jandarma, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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