Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Okul Servisi Denetimi

Jandarmadan Okul Servisi Denetimi

2 saat önce

Antalya'da jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.

Jandarmadan Okul Servisi Denetimi, System.String[]
Antalya'da jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Konyaaltı Jandarma Trafik Timleri 'Güvenli Okul Projesi' kapsamında valilik kararıyla kent merkezindeki okulların önünde servisleri durdurup, denetim yaptı.

Jandarma ekibi, dur levhası ve okul taşıtı etiketinin mevzuata uygun olup olmadığı, öğrencilerin seyahat ettiği koltuk sayısının aracın tescil belgesindeki bilgileri ile uyumlu olup olmadığı, servislerde fazla öğrenci taşınıp taşınmadığı, araçlarda uygun kıyafetli,eğitim sertifikasi bulunan rehber personelin bulunup bulunmadığı denetledi.

Emniyet kemerlerinin kontrol edildiği denetlemede, güvenlik kamerası, sürücülerin yeterlilikleri, araçların bakımı, otomatik açılır kapının bulunup bulunmadığı, servis araçlarında öğrencilerin kolayca ulaşabileceği camların sabit açılmayan camlardan olup olmadığı, araçlarda temizlik ve hijyen konularına dikkat edilip edilmediği noktalarında incelemeler yapıldı.

Okul servis denetimlerinde araçların yanı sıra şoförler ve servis hostesleri de Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi ve yetki belgeleri kontrol edildi. Uygulamada, yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirileceği belirtildi.

Denetimlerde, okul servis yönetmeliğine aykırı bulunan bazı araçlara cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:14 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vagner Love'ın Avukatından Beşiktaş'a FIFA Tehdidi İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı

Yaklaşık 120 Bin TL Dolandırılan Şehit Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi Trabzonspor, Kucka'nın Satışından 4 Milyon Euro Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:25:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Okul Servisi Denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]