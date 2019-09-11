Son Dakika Haberleri: Jandarmadan okul servislerine denetim
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarmadan okul servislerine denetim

1 saat önce

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Jandarmadan okul servislerine denetim, System.String[]

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.


Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri 2019- 2020 yılı eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla taşımalı öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlere başladı. D-200 kara yolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri şoförleri denetlerken, öğrencilere de trafik konusunda bilgi verildi. Denetimlerde şoförlerin zorunlu belgeleri, araçların emniyet kemeri, dur ve okul taşıtı levhaları, araç periyodik bakımları, iç, dış ve ışık donanımları, koltuk sayıları, yangın tüpü ilk yardım çantaları, yetki belgeleri uygunluk ve yeterlilik konusunda kontrolleri yapıldı. Jandarma ekiplerinin yıl sonuna kadar denetimlerinin süreceği belirtildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Balışeyh, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünya liderlerine anlamlı çağrı! Okul çantaları 'mezar' oldu
Akrabalar arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı İzmir'de meydana gelen göçük 2 aracı yuttu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı Futbol maçına gittiği için yargılanan genç kadın, kendini yakarak hayatına son verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:04:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan okul servislerine denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]