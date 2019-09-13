Jandarmadan okul servislerine denetim

Havza'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Okul servislerini durduran ekipler, öğrencileri ve sürücüleri trafik kurallarına uymaları, özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Ekipler, araçlardaki emniyet kemeri, cam mekanizmalarının çalışıp çalışmadığını, uyarı levhaları gibi hususları kontrol etti.

Denetimde sürücülerin Genel Bilgi Taraması'na (GBT) ve yetki belgelerine de bakıldı.