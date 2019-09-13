Son Dakika Haberleri: Jandarmadan okul servislerine denetim
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Jandarmadan okul servislerine denetim

46 dakika önce

Havza'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Jandarmadan okul servislerine denetim, System.String[]

Havza'da, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Okul servislerini durduran ekipler, öğrencileri ve sürücüleri trafik kurallarına uymaları, özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Ekipler, araçlardaki emniyet kemeri, cam mekanizmalarının çalışıp çalışmadığını, uyarı levhaları gibi hususları kontrol etti.

Denetimde sürücülerin Genel Bilgi Taraması'na (GBT) ve yetki belgelerine de bakıldı.

Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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