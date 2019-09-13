Jandarmadan okul servislerine denetim

Uygulamada 92 okul servisi denetlendi ve 4 araç sürücüsüne de ceza kesildi.

Jandarma trafik ekipleri, servis şoförlerini dikkat etmeleri gereken konulara karşı uyarırken, okul servis araçlarında sürücülerin ruhsat ve ehliyet, araçların yolcu kapasitesi, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı "Dur" lambasının bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Jandarma ekibi, denetimde öğrencileri de dikkatli olmaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki okul servislerini durdurarak denetim yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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