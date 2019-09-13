Son Dakika Haberleri: Jandarmadan okul servislerine denetim
Son Dakika Güncel Haber

Jandarmadan okul servislerine denetim

47 dakika önce

Merzifon ilçesinde eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik jandarma ekiplerince denetim yapıldı.

Jandarmadan okul servislerine denetim, System.String[]

Merzifon ilçesinde eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik jandarma ekiplerince denetim yapıldı.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki okul servislerini durdurarak denetim yaptı.

Jandarma ekibi, denetimde öğrencileri de dikkatli olmaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Jandarma trafik ekipleri, servis şoförlerini dikkat etmeleri gereken konulara karşı uyarırken, okul servis araçlarında sürücülerin ruhsat ve ehliyet, araçların yolcu kapasitesi, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı "Dur" lambasının bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Uygulamada 92 okul servisi denetlendi ve 4 araç sürücüsüne de ceza kesildi.

Merzifon, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul bahçesinde Atatürk büstü yerde bulununca savcılık soruşturma başlattı
Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı Foça'da askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 asker yaralandı Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:48:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan okul servislerine denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]