Jandarmadan okul servislerine Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Karabük'te jandarma trafik ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul servislerine denetim yaptı.
Karabük- Yenice kara yolu Melise köyü denetim noktasında servisleri toplayan jandarma ekipleri, araçları kontrol etti.
Kovid-19 kurallarına uyulup uyulmadığına bakan ekipler, sürücüleri de uyardı.
Servis sürücülerine koronavirüs hakkında çeşitli dokümanlar vererek bilgilendiren ekipler, trafik kurallarını da hatırlattı.
Jandarma ekipleri, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:17 - Kaynak: AA
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