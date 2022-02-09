Jandarmadan okul servislerine sıkı denetim - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından taşımalı sistemde öğrenci taşıyan servis minibüslerinde öğrencilerin huzur ve güvenli bir şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, ilçede taşımalı eğitim verilen mahallelerdeki okullardan öğrenci taşıyan servis minibüslerini durdurup evraklarına bakarak araçların uygun olup olmadığını kontrol etti. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen denetimlerde öğrencilerin daha güvenli bir ortamda okullarına oradan da evlerine ulaşmasını sağlamak amaçlanıyor. Sürdürülen bu denetimlerde kurallara uymayan servis sürücülerine gerekli cezai yaptırımlar uygulandı.

Jandarma trafik ekipleri tarafından, taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servis denetimlerinin yanı sıra öğrencilere de okul önlerinde uymaları gereken trafik kuralları ile ilgili de bilgiler aktardı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, servis araçları ile ilgili denetimlerinin eğitim yılı sonuna kadar sıklaştırılarak devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ