Jandarmadan okullarda "Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca" semineri - Son Dakika

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okullarda eğitim seminerleri veriyor.

Yüz yüze eğitiminin başlamasıyla jandarma trafik ekipleri "Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca" projeleri kapsamında jandarma sorumluluk alanında bulunan tüm okullarda seminer verildi. Eğitim döneminin sonuna kadar devam edecek olan seminerlerde, 4-17 yaş grubu öğrencilere trafik bilincinin kazandırılması amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR