Jandarmadan okullarda "Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca" semineri - Son Dakika

Jandarmadan okullarda "Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca" semineri
12.03.2021 12:51
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okullarda eğitim seminerleri veriyor.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okullarda eğitim seminerleri veriyor.
Yüz yüze eğitiminin başlamasıyla jandarma trafik ekipleri "Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca" projeleri kapsamında jandarma sorumluluk alanında bulunan tüm okullarda seminer verildi. Eğitim döneminin sonuna kadar devam edecek olan seminerlerde, 4-17 yaş grubu öğrencilere trafik bilincinin kazandırılması amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı