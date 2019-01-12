Jandarmadan Okullarda Trafik Eğitimi
1 saat önce
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında okullardaki eğitimlerini sürdürülüyor.
Kocaeli
İl Jandarma
Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü
tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında okullardaki eğitimlerini sürdürülüyor. Kandıra
ilçesindeki Kefken ilk ve orta okullarındaki öğrencilere jandarma ekipleri eğitim verdi.
Öğrencilerin trafik konusunda bilgileri geliştirilen eğitimde her öğrenciye trafik dedektifi kimlik kartı dağıtıldı.
Eğitim ve denetimlerin artarak devam edeceğini belirten İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaları önlemek için her türlü tedbirin alındığını ifade etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:01 Kaynak: AA
İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı, Uyuşturucu Rotası Deşifre Oldu
MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi
Sınırda Önemli Toplantı! Akar, Fidan ve Komutanlar Suriye'yi Konuştu
Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti