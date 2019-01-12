Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Okullarda Trafik Eğitimi

Jandarmadan Okullarda Trafik Eğitimi

1 saat önce

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında okullardaki eğitimlerini sürdürülüyor.

Jandarmadan Okullarda Trafik Eğitimi, System.String[]
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında okullardaki eğitimlerini sürdürülüyor.

Kandıra ilçesindeki Kefken ilk ve orta okullarındaki öğrencilere jandarma ekipleri eğitim verdi.

Öğrencilerin trafik konusunda bilgileri geliştirilen eğitimde her öğrenciye trafik dedektifi kimlik kartı dağıtıldı.

Eğitim ve denetimlerin artarak devam edeceğini belirten İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaları önlemek için her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:01 Kaynak: AA

Kocaeli, Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Güncel
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