JANDARMADAN ÖMERLİ BARAJI VE ÇEVRESİNDE DRONE'LU DENETİM - Son Dakika

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını piknik,mesire alanları, sahil şeritleri ile Ömerli Barajı çevresinde denetlim yaptı.

İçiçleri Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak kapsamında yapılan havadan ve karadan denetimler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahil şeritleri ve ormanlık alanlarda da yapıldı. Ömerli barajı çevresinde yapılan denetime Jandarma asayiş,trafik ve motosikletli timler katılırken, Ömerli Barajı ve çevresindeki ormanlık alan, Jandarmaya ait drone ile havadan da denetlendi.