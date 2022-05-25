Jandarmadan operasyon: 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Jandarmadan operasyon: 9 kişi yakalandı

25.05.2022 14:14
Jandarmadan operasyon: 9 kişi yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 18 Mayıs-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 18 Mayıs-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, her türlü suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, ilçe jandarma komutanlıkları ve Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından jandarma sorumluluk sahasında 18 Mayıs-24 Mayıs tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

7 farklı suçtan aranan ve hakkında 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E., isimli şahıs, Bayındır ilçesi Fatih Mahallesi'nde, "dolandırıcılık, bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, yaralama" suçlarından hakkında 5 yıl 10 ay 523 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan M.A. isimli şahıs, Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'nde, 27 farklı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö. isimli şahıs, Torbalı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şahıs, Foça ilçesi Kemal Atatürk Mahallesi'nde, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermi yeri satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs, Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, "2313 sayılı kanuna aykırılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs, Menderes ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde, "göçmen kaçakçılığı yapma" suçlarından hakkında 6 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli şahıs, Foça ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. isimli şahıs, Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalanan tüm şahısların gözaltına alınıp çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildiği bildirildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, 18 mayıs, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan operasyon: 9 kişi yakalandı - Son Dakika


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