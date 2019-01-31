Jandarmadan Operasyon: Tır'da 500 Kg Skunk Ele Geçirildi
13 dakika önce
Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHAİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul
DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, 3 kişinin de gözaltına alındığını belirtti
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:52 Kaynak: DHA
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