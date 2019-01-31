Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Operasyon: Tır'da 500 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Jandarmadan Operasyon: Tır'da 500 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

7 dakika önce

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadan Operasyon: Tır'da 500 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, System.String[]
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

(FOTOĞAFLI) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:56 Kaynak: DHA

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