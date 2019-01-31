Jandarmadan Operasyon: Tır'da 500 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.



Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.



(FOTOĞAFLI) - İstanbul

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