Jandarmadan Operasyona Dönüşen Denetim

Çorum'un Osmancık ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, EPDK kontrolleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilçedeki akaryakıt istasyonlarına yönelik denetim başlatıldı.



Bir akaryakıt istasyonunun denetimi sırasında jandarma ekipleri, istasyonun biraz ilerisinde bulunan binadan şüphelendi. Bunun üzerine akaryakıt istasyonunun bulunduğu alanda inceleme yapmaya başlayan KOM ekipleri, istasyonda kazı çalışması başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda üç katlı binanın bodrum katında 28 bin litrelik kaçak yakıt tankı ile pompalara yakıt sevkiyatını sağlayan yer altına gizlenmiş özel düzenek bulunurken, yakıt tankında bulunan 8 bin litre motorinin marker cihazıyla yapılan ölçümlerinde kaçak olduğu tespit edildi.



Jandarma ekipleri tarafından el konulan 8 bin litre kaçak akaryakıt İl Özel İdaresi'ne teslim edildi. - ÇORUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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