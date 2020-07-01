Jandarmadan ormanlık alana 'drone'lu kenevir operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan ormanlık alana 'drone'lu kenevir operasyonu

Jandarmadan ormanlık alana 'drone'lu kenevir operasyonu -Drone destekli kenevir operasyonu Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alana drone destekli düzenlenen operasyonda 452 kök Hint Keneviri ele geçirildi.

Jandarmadan ormanlık alana 'drone'lu kenevir operasyonu

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-Drone destekli kenevir operasyonu

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alana drone destekli düzenlenen operasyonda 452 kök Hint Keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sart Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT ortak çalışması neticesinde Başlıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisine ulaştı. Drone destekli yapılan kontrolde ormanlık alana kenevir ekildiği tespit edilen boyları 2.5-3 metre arasında toplam 452 kök kenevir ele geçirildi.

Kenevirler jandarma ekipleri tarafından köklenip, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, Salihli, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 23:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan ormanlık alana 'drone'lu kenevir operasyonu - Son Dakika
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