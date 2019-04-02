Jandarmadan Örnek Davranış
1 saat önce
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı rütbeli askerler tarafından, yaşlı ve hastalar ziyaret edilerek çiçek takdim edildi.
Tekirdağ
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı rütbeli askerler tarafından, yaşlı ve hastalar ziyaret edilerek çiçek takdim edildi. Ayrıca jandarma tarafından 3 bin adet fidan dikildi.
Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci yıldönümü kapsamında Yaşlılar Haftası nedeniyle Tekirdağ'da yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri açısından İl Jandarma Komutanlığına bağlı rütbeli askerler Tekirdağ Zübeyde Hanım
Huzurevi sakinleri ziyaret ederek yaşlılara çiçek takdim etti.
Askerler daha sonra Kanser Haftası nedeniyle Tekirdağ Devlet Hastanesi
Onkoloji Bölümünde tedavi gören kanser hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek hastalara moral verdi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci yıldönümü olması nedeniyle de Süleymanpaşa Yeniköy
mevkiinde 3 bin adet fıstık çamı dikildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:33 Kaynak: İHA
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