Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Örnek Davranış

Jandarmadan Örnek Davranış

1 saat önce

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı rütbeli askerler tarafından, yaşlı ve hastalar ziyaret edilerek çiçek takdim edildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı rütbeli askerler tarafından, yaşlı ve hastalar ziyaret edilerek çiçek takdim edildi. Ayrıca jandarma tarafından 3 bin adet fidan dikildi.

Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci yıldönümü kapsamında Yaşlılar Haftası nedeniyle Tekirdağ'da yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri açısından İl Jandarma Komutanlığına bağlı rütbeli askerler Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleri ziyaret ederek yaşlılara çiçek takdim etti.

Askerler daha sonra Kanser Haftası nedeniyle Tekirdağ Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören kanser hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek hastalara moral verdi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci yıldönümü olması nedeniyle de Süleymanpaşa Yeniköy mevkiinde 3 bin adet fıstık çamı dikildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:33 Kaynak: İHA

Zübeyde Hanım, Jandarma, Tekirdağ, Güncel
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