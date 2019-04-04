Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Örnek Davranış

Jandarmadan Örnek Davranış

22 dakika önce

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftası nedeni ile kanser hastaları ziyaret edildi.

Jandarmadan Örnek Davranış, System.String[]
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftası nedeni ile kanser hastaları ziyaret edildi.

Jandarma Teşkilatının 180 kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören kanserli hastaları ziyaret etti.

Jandarma personeli hastalara geçmiş olsun dileklerini iletirken, çocuklara oyuncak hediye büyüklere karanfil dağıtıp sohbet ettiler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:08 Kaynak: İHA

Dünya Sağlık Günü, Jandarma, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme Son Dakika! YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor Son Dakika! Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 10:30:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Örnek Davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]