Jandarmadan Örnek Davranış
22 dakika önce
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftası nedeni ile kanser hastaları ziyaret edildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftası nedeni ile kanser hastaları ziyaret edildi.
Jandarma Teşkilatının 180 kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören kanserli hastaları ziyaret etti.
Jandarma personeli hastalara geçmiş olsun dileklerini iletirken, çocuklara oyuncak hediye büyüklere karanfil dağıtıp sohbet ettiler. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:08 Kaynak: İHA
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