Jandarmadan örnek davranış
1 saat önce
Kilis'in Musabeyli ilçesinden ilaç almak için kent merkezine yürüyerek gitmeye çalışan yaşlı adamı jandarma görerek, ilacını aldıktan sonra köyüne gönderdi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:44 Kaynak: İHA
'in Musabeyli
ilçesinden ilaç almak için kent merkezine yürüyerek gitmeye çalışan yaşlı adamı jandarma görerek, ilacını aldıktan sonra köyüne gönderdi.
Musabeyli ilçesine bağlı bağlı Fericek köyünde yaşayan 74 yaşındaki Hasan Öztan, ilaçlarını almak için yaya olarak kent merkezine doğru yürürken, görevli jandarma trafik timleri tarafından fark edildi., Jandarma
araçlarına alınan Öztan'a eczaneye kadar eşlik etti.
Jandarma ekipleri, ilaçlarını aldıklarını yaşlı adamı minibüse bindirerek köyüne gitmesini sağladı. - KİLİS
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