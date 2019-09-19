Son Dakika Haberleri: Jandarmadan örnek davranış
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Jandarmadan örnek davranış

1 saat önce

ZONGULDAK'ta jandarma ekipleri devriye görevi sırasında yırtık ayakkabılarla okula gittiklerini gördüğü çocuklara yeni ayakkabılar alarak sevindirdi.

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ZONGULDAK'ta jandarma ekipleri devriye görevi sırasında yırtık ayakkabılarla okula gittiklerini gördüğü çocuklara yeni ayakkabılar alarak sevindirdi. 5 numara büyük ayakkabıyla okula giden bir çocuk, jandarmaya sarılarak teşekkür etti.
Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta devriye görevi sırasında Namazgah İlkokulu'na öğrenci götüren servisi kontrol etti. Bu sırada ayakkabıları yırtık olan çocukları gören jandarma ekibi, kendi arasında para toplayıp çocuklara yeni ayakkabılar aldı. Bir çocuğun ise ayağından 5 numara büyük ayakkabı giydiği görüldü. Ayakkabılar bugün jandarma ekipleri tarafından çocuklara götürüldü. Yeni ayakkabılarını alan çocuklar, jandarma ekibine teşekkür etti.


Jandarma, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:18 Kaynak: DHA
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