Jandarmadan örnek davranış
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı personeli, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında, hastanede ve evde tedavi gören alzehimer hastalarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:14 Kaynak: İHA
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı personeli, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında, hastanede ve evde tedavi gören alzehimer hastalarını ziyaret etti.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen personel, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında, hastanede ve evde tedavi gören alzehimer hastalarını ziyaret etti. Hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten jandarma personelleri çeşitli hediyeler takdim ederek hastaneden ayrıldı. - ZONGULDAK
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