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Jandarmadan örnek davranış

1 saat önce

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı personeli, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında, hastanede ve evde tedavi gören alzehimer hastalarını ziyaret etti.

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı personeli, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında, hastanede ve evde tedavi gören alzehimer hastalarını ziyaret etti.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen personel, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında, hastanede ve evde tedavi gören alzehimer hastalarını ziyaret etti. Hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten jandarma personelleri çeşitli hediyeler takdim ederek hastaneden ayrıldı. - ZONGULDAK

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, Zonguldak, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:14 Kaynak: İHA
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