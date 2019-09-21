Jandarmadan örnek davranış

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı personeli, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında, hastanede ve evde tedavi gören alzehimer hastalarını ziyaret etti.



Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen personel, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında, hastanede ve evde tedavi gören alzehimer hastalarını ziyaret etti. Hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten jandarma personelleri çeşitli hediyeler takdim ederek hastaneden ayrıldı. - ZONGULDAK