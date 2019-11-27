Jandarmadan örnek davranış
6 saat önce
Kilis'te, jandarma tarafından Kadına yönelik şiddetle mücadele için vatandaşlara broşür ve karanfil dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
Kilis'te, jandarma tarafından Kadına yönelik şiddetle mücadele için vatandaşlara broşür ve karanfil dağıttı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinde görevli bayan jandarma personeli tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Cumhuriyet Meydanında vatandaşlın bilinçlendirilmesi için stant açıldı. Daha sonra jandarma personeli tarafından broşür ve karanfil dağıtıldı. - KİLİS
Bombacı kadın terörist, dikkat çekmemek için topuklu ayakkabı ile keşif yapmış Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü Instagram için verdiği bikinili poz, genç kadını canından ediyordu