Son Dakika Haberleri: Jandarmadan örnek davranış
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan örnek davranış - Son Dakika

Jandarmadan örnek davranış

6 saat önce

Kilis'te, jandarma tarafından Kadına yönelik şiddetle mücadele için vatandaşlara broşür ve karanfil dağıttı.

Jandarmadan örnek davranış, System.String[]

Kilis'te, jandarma tarafından Kadına yönelik şiddetle mücadele için vatandaşlara broşür ve karanfil dağıttı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinde görevli bayan jandarma personeli tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Cumhuriyet Meydanında vatandaşlın bilinçlendirilmesi için stant açıldı. Daha sonra jandarma personeli tarafından broşür ve karanfil dağıtıldı. - KİLİS

Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bombacı kadın terörist, dikkat çekmemek için topuklu ayakkabı ile keşif yapmış
Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü Instagram için verdiği bikinili poz, genç kadını canından ediyordu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 17:33:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan örnek davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]