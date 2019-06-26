Jandarmadan otele kaçak içki operasyonu
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir otele düzenledikleri operasyonda 885 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:38 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir otele düzenledikleri operasyonda 885 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, halkı huzur ve güvenini sağlamak amacıyla icra edilen emniyet ve de asayiş hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda jandarma asayiş timlerince Kuşadası ilçesi Güzelçamlı
Mahallesinde yapılan denetimlerde bir otelin zemin katında bulunan bodrum bölümünde bondrolsüz olarak 321 adet rakı, 344 adet votka, 220 adet cin tonik olmak üzere toplam 885 şişe kaçak içki ele geçirildi. İşletme sahibi E.Y., adli makamların talimatı ile gözaltına alındı. - AYDIN
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