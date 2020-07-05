Jandarmadan Oyuktepe Şehitliği'ne ziyaret - Son Dakika

Jandarmadan Oyuktepe Şehitliği'ne ziyaret

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler, Yeşilbayır köyündeki Oyuktepe Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitliğin bakım ve onarımını yapıp yabani otlardan temizledi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler, Yeşilbayır köyündeki Oyuktepe Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitliğin bakım ve onarımını yapıp yabani otlardan temizledi.

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Kütahya Merkez Yeşilbayır Köyü mevkiinde bulunan Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan askerler adına yapılmış olan Oyuktepe Şehitliği Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler tarafından ziyaret edildi.

Saygı yürüyüşü ve saygı duruşunun ardından dualar okunarak şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Daha sonra şehitliğin bakım onarımı yapılıp yabani otlardan temizlendi. - KÜTAHYA

Yeşilbayır, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 19:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Jandarmadan Oyuktepe Şehitliği'ne ziyaret - Son Dakika

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