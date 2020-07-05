Jandarmadan Oyuktepe Şehitliği'ne ziyaret - Son Dakika

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler, Yeşilbayır köyündeki Oyuktepe Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitliğin bakım ve onarımını yapıp yabani otlardan temizledi.

Kütahya Merkez Yeşilbayır Köyü mevkiinde bulunan Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan askerler adına yapılmış olan Oyuktepe Şehitliği Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler tarafından ziyaret edildi.

Saygı yürüyüşü ve saygı duruşunun ardından dualar okunarak şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Daha sonra şehitliğin bakım onarımı yapılıp yabani otlardan temizlendi. - KÜTAHYA