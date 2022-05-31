Jandarmadan "Özel Güvenlik" denetimi - Son Dakika
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Jandarmadan "Özel Güvenlik" denetimi

31.05.2022 10:44
Jandarmadan "Özel Güvenlik" denetimi

Eskişehir'de jandarma ekipleri, bünyesinde özel güvenlik birimi bulunan 51 işletmeyi denetledi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri, bünyesinde özel güvenlik birimi bulunan 51 işletmeyi denetledi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Koruma Şube Müdürlüğünce, bünyesinde özel güvenlik birimi bulunan 51 işletme, mayıs ayı içerisinde denetlendi. Denetlenen işletmelerde görevli 395 özel güvenlik personeline, 5188 Sayılı Kanun ve Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, özel güvenlik personelinin görev ve sorumlulukları, işletmelerin yasal yükümlülükleri ile uyulması gereken kurallar ve konularda eğitim verildi. Özel güvenlik konusunda işletmelerin ve çalışan personelin bilinçlendirilmesine yönelik denetim ve eğitim faaliyetlerine, önümüzdeki süreçte de devam edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Jandarmadan Özel Güvenlik denetimi
Jandarmadan Özel Güvenlik denetimi

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 'Özel Güvenlik' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan "Özel Güvenlik" denetimi - Son Dakika
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