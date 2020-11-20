Jandarmadan Pazar yerlerinde sıkı denetim - Son Dakika

Jandarmadan Pazar yerlerinde sıkı denetim
20.11.2020 14:17
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda Malatya'da jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda Malatya'da jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Virüsün yayılım hızını azaltma adına hayata geçirilen yeni genelge ile birlikte kent genelinde de denetimler sıklaştırıldı. Şehirdeki semt pazarlarının denetimlerinden sorumlu olan jandarma ekipleri, özellikle maske, sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında işi sıkı tutuyor.
Jandarma ekipleri, tüm Pazar yerlerinde giriş ve çıkışlarda alınan önlemleri de yerinde denetlerken, müşteri ve esnafın kurallara uymaları konusunda da denetimlerini sürdürüyor. - MALATYA
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