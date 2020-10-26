Muş'un Şenyayla bölgesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınaklarda patlayıcı düzeneği ve malzeme ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Şenyayla bölgesi kırsalında 20-21 Ekim tarihinde 'Yıldırım-4 Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında terör örgütüne ait tespit edilen birisi 3 odalı 2 sığınak içerisinde; 2 adet 50 kilogramlık el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 adet dolu büyük tüp, 1 adet 8'li pil bloğu, 2 adet 4'lü pil bloğu (ateşleme düzenekli), 2 adet 4'lü pil bloğu (EYP yapımında kullanılan) 2 adet kar kıyafeti ve panço, 1 adet fuel oil ile çalışan soba, 200 metre branda ile muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - MUŞ