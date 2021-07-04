Jandarmadan PKK'nın Finans Kaynağına Büyük Operasyon - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri de engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına devam ediyor.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç İlçesi Yolaçtı Köyü kırsalında PKK/KCK/PYD terör örgütünce yasa dışı kenevir ekimi yaptırılan alanlar tespit edilirken, örgütün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Jandarma Komando, JÖH birlikleri ile Güvenlik Korucularının da desteğiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 2 Temmuz günü 230 personel ile Eren-4 Narkoterör operasyonu icra edildi. Operasyon sonucunda; 15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kg toz esrar, 600 kök skunk bitkisi, 70 bin metre damlama su borusu, 4 bin metre sulama borusu ele ele geçirildi. 1'i suçüstü olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilen 15 milyon 217 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 350 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 3. 5 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.