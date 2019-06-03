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Jandarmadan Ramazan Bayramı öncesi trafik uygulaması

1 saat önce

Antalya'nın Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili öncesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarmadan Ramazan Bayramı öncesi trafik uygulaması, System.String[]
Antalya'nın Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili öncesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Sürücülerin uyarıldığı uygulamada, Sürücü Seyahat Karnesi dağıtıldı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşları uyardı. Patara'da uygulama noktasında kazaların önlenmesine yönelik çalışma yapan ekipler, araçları durdurarak inceledi. Sürücülere hız limiti ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, broşür ve Sürücü Seyahat Karnesi dağıttı. Vatandaşın bayramını da şeker ikram ederek kutladı.

Tüm otoyol, otoban ve şehirlerarası yollarda trafik tedbirlerinin 24 saat esasına göre planlanarak alındığı kaydedildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:19 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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