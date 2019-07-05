Jandarmadan 'reflektör' uygulaması
1 saat önce
Sinop İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, trafik kazalarını önlemek amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında traktör römorklarına reflektör takıldı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:03 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı trafik ekiplerince, trafik kazalarını önlemek amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında traktör römorklarına reflektör takıldı.
Sinop- Erfelek
kara yolunda tarım ürünlerini taşıyan traktörlerin, muhtemel trafik kazalarına sebebiyet vermesini önlemek amacıyla yapılan çalışmada, jandarma trafik ekipleri reflektör kullanımının önemine dikkat çekti. Konuyla ilgili sürücülere bilgilendirme yapan jandarma ekipleri, traktör sürücülerini durdurarak römork arkalarına reflektör taktı. - SİNOP
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