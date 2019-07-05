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Jandarmadan 'reflektör' uygulaması

1 saat önce

Sinop İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, trafik kazalarını önlemek amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında traktör römorklarına reflektör takıldı.

Jandarmadan 'reflektör' uygulaması, System.String[]
Sinop İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, trafik kazalarını önlemek amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında traktör römorklarına reflektör takıldı.

Sinop- Erfelek kara yolunda tarım ürünlerini taşıyan traktörlerin, muhtemel trafik kazalarına sebebiyet vermesini önlemek amacıyla yapılan çalışmada, jandarma trafik ekipleri reflektör kullanımının önemine dikkat çekti. Konuyla ilgili sürücülere bilgilendirme yapan jandarma ekipleri, traktör sürücülerini durdurarak römork arkalarına reflektör taktı. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:03 Kaynak: İHA
Jandarma, Sinop, 3. Sayfa
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