Jandarmadan rekor, 15 günde 472 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan rekor, 15 günde 472 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Jandarmadan rekor, 15 günde 472 aranan şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipler 15 gün içinde il merkezi ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 472 kişiyi yakaladı.

Jandarmadan rekor, 15 günde 472 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipler 15 gün içinde il merkezi ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 472 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01-15 Aralık 2019 tarihleri asayiş suçlarının önlenmesi, ortaya çıkarılması ve suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik olarak icra edilen faaliyetlerde; 5 bin 626 önleyici kolluk devriye faaliyeti icra edilirken, ekipler 527 olaya müdahale edip 472 aranan şüpheli şahsı yakaldı. Jandarma ekipleri ayrıca arama kaydı bulunan 10 aracıele geçirdi. Uygulamalar esnasında 55 bin 957 şahıs sorgulanmış ve çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli şahsı adli makamlara sevk edildi. Uygulama ve aramalar sırasında 210 gram kubar esrar, 4 gram sentetik uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 4 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 bin 20) adet makaron, 50 kg tütün, çeşitli suçlarda kullanılan 45 araç, 7 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği, 3 kesici/delici alet ve 97 mermi/fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

40 yıldır takım elbise ile çaycılık yapıyor
Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü Son dakika: Trabzon'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 22 yaralı 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenen kadın, her yerde biyolojik ailesini arıyor

Son Dakika Haberleri
16:00 Erdoğan İnsani yardımda, milli gelire oranda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz - EK... - Son Dakika Haber
15:55 Detaylarda boğulmanızın nedeni! - Son Dakika Haber
15:50 Pervez Müşerref kimdir? Pakistan'ın vatana ihanetten idam cezasına çarptırılan eski cumhurbaşkanı - Son Dakika Haber
15:50 Bursa Adliyesinde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika Haber
15:47 Myanmar, 173 Rohingya Müslümanını taşıyan gemiyi ele geçirdi - Son Dakika Haber
15:38 Son dakika: Trabzon'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 22 yaralı - Son Dakika Haber
15:38 Üç yıldır evden çıkamayan 201 kiloluk kadın için bakanlık devreye girdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:02:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan rekor, 15 günde 472 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]