Jandarmadan 'renkli reçete' operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan 'renkli reçete' operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan 'renkli reçete' operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

MANİSA merkezli 5 ilde, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen, aralarında doktorlarında da olduğu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan 'renkli reçete' operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

MANİSA merkezli 5 ilde, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen, aralarında doktorlarında da olduğu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığı'nın iznine bağlı olarak psikolojik rahatsızlıkları bulunan hastalara uzman hekimler tarafından yazılabilen, etken maddelerinde uyuşturucu etkisi bulunması nedeniyle renkli reçete sistemine tabi olarak satışı yapılan ilaçların suistimali ve ticaretine yönelik Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüpheli doktorların uyuşturucu satıcılarının topladığı psikolojik ve nörolojik rahatsızlığı olmayan şahıslara ait kimlik fotokopileri ile hastaları görmeden para karşılığı reçete yazdıkları ve şüpheli eczane sahiplerinin söz konusu ilaçları para karşılığı uyuşturucu satıcılarına topluca elden teslim ettikleri tespit edildi. Soruşturmanın tamamlanarak, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 04 Şubat 2020 tarihinde, Manisa merkezli olmak üzere Aydın, Muğla, İzmir ve Kırklareli illerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Aralarında 2 doktor, 2 eczacı ve 1 hastane çalışanı bulunan toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bugüne kadar 4.561 adet renkli reçete sistemine tabi psikolojik ve nörolojik ilaca, yüklü miktarda reçeteye, adına ilaç yazılan şahıslara ait kimlik fotokopileri ve bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.


Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:18 Kaynak: DHA
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