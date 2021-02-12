Jandarmadan ruhsatsız et üretimine baskın - Son Dakika

Jandarmadan ruhsatsız et üretimine baskın

12.02.2021 20:14

Jandarmadan ruhsatsız et üretimine baskın Yem fabrikasında izinsiz et üretimi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekiplerince kullanılmayan eski bir yem fabrikasına düzenlenen operasyonda izinsiz ve ruhsatsız et üretimi yapıldığı tespit edildi.

Jandarmadan ruhsatsız et üretimine baskın

Yem fabrikasında izinsiz et üretimi

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekiplerince kullanılmayan eski bir yem fabrikasına düzenlenen operasyonda izinsiz ve ruhsatsız et üretimi yapıldığı tespit edildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek mahallesinde çalışmayan durumda bulunan bir yem fabrikasındaki hareketlilik üzerine bahse konu mekana girdi. Burada yapılan aramalarda fabrikanın soğuk hava deposunda ve eklentisinde izin ve ruhsat almadan et ve et ürünleri üretimi yapılarak piyasa sürüldüğü tespit edildi.

Hijyenin olmadığı depoda yapılan kontrolde, 41 kilo karkas et, 47 kilo işkembe, 30 kilo ayak (paça), 520 kilo kelle, 844 kilo iç yağ, 68 kilo kelle derisi, 270 kilo kulak, 28 kilo şırdan, 55 kilo baş burnu, 900 kilo büyükbaş kelle ele geçirildi.

Konu Cumhuriyet Başsavcılığına iletilirken, ayrıca Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine de bilgi verildi. İşletme sahibi hakkında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince, 'Onaysız gıda üretimi yapmak' suçundan 30 bin 416 TL idari para cezası kesilirken şüpheli 3 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarmadan ruhsatsız et üretimine baskın
Jandarmadan ruhsatsız et üretimine baskın
Jandarmadan ruhsatsız et üretimine baskın
Jandarmadan ruhsatsız et üretimine baskın

İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan ruhsatsız et üretimine baskın - Son Dakika


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