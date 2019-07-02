Son Dakika Haberleri: Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
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Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin organize şekilde ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütünün Adıyaman, Bursa ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri belirlendi.
Jandarma, suç örgütü üyelerinden H.D'yi elindeki silahı Bursa'ya satmaya giderken İstanbul'da yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, çiğ köfte kutusu içine saklanmış halde Sultan Birinci Abdülhamit dönemine ait 1868 yapımı Nagant marka silah ele geçirildi.
İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, fişekler ile tabanca şarjörleri ele geçirildi.
Ele geçirilen ruhsatsız tabancaların arasında Uzi marka suikast silahının da bulunması dikkati çekti. Adreste bulunan 5 kişi de gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
Olayla bağlantısı olduğu ve rüşvet olayına karıştıkları değerlendirilen 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:07 Kaynak: AA
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