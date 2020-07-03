Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Menteşe'nin kırsal Çiftlik ve Çırpı Mahallelerinde ruhsatsız silah ve etil alkol ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Menteşe'nin kırsal Çiftlik ve Çırpı Mahallelerinde ruhsatsız silah ve etil alkol ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonrası Menteşe ilçesinin kırsal Çiftlik ve Çırpı Mahallelerindeki ruhsatsız silah ve etil alkol bulundurulduğu tespit edildi.


İki kırsal mahallede KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonlarda N.A. ve H.İ. Ö. İsimli vatandaşların evlerinde ruhsatsız otomatik av tüfeği, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 299 adet av fişeği, 250 cc anason aroması ve 10 litre etil alkol ele geçirildi. - MUĞLA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu - Son Dakika
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