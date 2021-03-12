Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu - Son Dakika

ÇORUM (İHA) – Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş köyünde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız silah ticareti yapan şahısların tespit edilmesi, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi maksadıyla yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş köyünde iki şüpheli şahısta ruhsatsız silahlar bulunduğunun tespit edilmesi üzerine köye operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait ev ve eklentileri ile araçlarında bomba arama köpeği Faly ile yapılan aramalarda iki adet Zigana marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 165 Adet 9 mm. çapında tabanca fişeği, 1 adet 12 cal. tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 23 adet 12 cal. av tüfeği fişeği ile 3 adet 9 mm. çapında faturasız kuru sıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlara el konulurken 2 zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM